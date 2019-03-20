وكيل محافظ البنك المركزي في ضيافة أسامة كمال الليلة

يحل المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، ضيفًا مع الإعلامي أسامة كمال، عبر برنامج "مساء DMC" اليوم الأربعاء، ليكشف تفاصيل التحول للاقتصاد الرقمي، وقانون الدفع غير النقدي، والقواعد الحاكمة لاستراتيجية مصر فى الحد من استخدام الكاش، وهل تم الانتهاء من البنية التحتية والتكنولوجية لتعميم التجربة.



وفي الجزء الثاني من الحلقة يستضيف أسامة كمال كابتن تامر بجاتو فى ضيافة ليفتح عدد من الملفات الهامة أبرزها كيف يمكننا التحول تجاه مجتمع يؤمن بالرياضة وكيف تتحول الرياضة الى أسلوب حياة وليس مجرد هواية، كيف تساعد الرياضة فى تغيير سلوكيات المجتمع المصرى كله وكيف نخلق ثقافة للتعامل مع بطولة كاس أمم إفريقيا.