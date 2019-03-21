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مصر
الخميس 21/مارس/2019 - 05:14 ص

إجراءات وشروط التقدم لوظيفة "رفيق مسن"

وظيفة رفيق مسن
وظيفة "رفيق مسن"
ولاء جمال
dostor.org/2559607

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، باب التقديم للالتحاق بوظيفة "رفيق مسن"، وذلك فى الفترة من 17 مارس وحتى الرابع من أبريل المقبل للشباب الراغب من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية كمرحلة أولى.

وتنشر "الدستور"، شروط وإجراءات التقدم للوظيفة، وهى:-
- أن يكون الشاب أو الفتاة مصري الجنسية.
- يتراوح السن من 18 -45 عامًا.
- حاصل على ثانوية عامة أو ما يعادلها.
- خالي من الأمراض الجسدية والنفسية.

ومن المقرر أن يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي باجتياز البرنامج التدريبي على تقديم خدمات رعاية المسنين، كما سيتم توفير فرص عمل بعد الانتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدأ من 4000 جنيه.

والتقدم يتم من خلال الرابط الأتي:-
https:docs.google.comformsde1FAIpQLSc_P-DtyOJ5_mdtB4TIq-6VW2SerJEwfP9hkhC_fRDX28do7wviewform

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