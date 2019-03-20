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الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:53 م

الخارجية البرتغالية: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تعمق الشراكة "الأفرو - أوروبية "

أوجوشتو سانتوس سيلفا
أوجوشتو سانتوس سيلفا
أ ش أ
dostor.org/2559596

أكد وزير الشؤون الخارجية البرتغالي أوجوشتو سانتوس سيلفا، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي سيعمق الشراكة الأفرو - أوروبية، وأن بلاده بوصفها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتمتع بعلاقة وثيقة على نحو خاص مع دول القارة الأفريقية، وأنها تستطيع أن تلعب دورا كبيرا في تحسين الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وأشار أوجوشتو - في مقال تنشره صحيفة "الأهرام ويكلي " في عددها الصادر غدا الخميس، إلى أن أوروبا وأفريقيا جارتان متقاربتان بجغرافيا متماثلة وسياق أمني متماثل، وتحديات مشتركة تتعلق بالهجرة.

وأضاف أنه على مدار السنوات القليلة الماضية تطورت وجهة النظر الأوروبية حيال الجارة الجنوبية في الاتجاه الصحيح، وباتت أوروبا الآن واعية بأن الجوار لا يقتصر على شمال أفريقيا فحسب، بل يتخطى ذلك ليشمل منطقة الساحل وحتى وسط أفريقيا.

وأكد أن أوروبا وأفريقيا أكثر من مجرد جارتين، حيث إنهما شريكتان، ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للقارة السمراء، وأكبر مزود لها بالمساعدات الإنمائية.

وطالب الوزير بضرورة أن تؤخذ هذه الشراكة على محمل الجد، منوها إلى أن نموذج المساعدات "غير المتكافئ " المتمثل في دولة مانحة وأخرى متلقية لم يعد صالحا الآن، مشيرا إلى وجود علاقات متكافئة تتضمن تعاونا اقتصاديا، وتدفقا تجاريا، وخلقا للوظائف عبر الاستثمار، داعيا إلى الالتزام ب "روح " إعلان أبيدجان لعام 2017 "

وأضاف قائلا "لأننا نعيش في جوار مشترك ونواجه تهديدات مشتركة يجب أن نُضَمن بعد التعاون الأمني في شراكتنا وفق هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم بشأن السلام والأمن والحكم الرشيد الموقعة في عام 2018 بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي".

وتساءل الوزير عن إمكانية تحسين الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي من جانب الاتحاد الأوروبي، مشيرا ضرورة تطبيق التحالف الجديد للتنمية المستدامة والوظائف بين أوروبا وأفريقيا التي أعلنها رئيس المفوضية الأوروبية جان جلود يونكر في سبتمبر الماضي، وإعداد مستقبل اتفاقية "كوتونو " على هذا الأساس، واستغلال الديناميات الجديدة للتكامل الإقليمي في أفريقيا وعلى مستوى القارة من خلال منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام الجاري "2019" وعبر المنظمات مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي "سادك".

وأكد الوزير البرتغالي - في مقاله بـ"الأهرام ويكلي ضرورة العمل بشكل متزامن مع أفريقيا ككل، وكقطعة مزخرفة من "الفسيفساء " تضم أقاليم عديدة متنوعة، مشيرا إلى أن الخطوة الثالثة تتخطى حدود الاقتصاد، على صعيد التعاون بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي وهو تعددية الأطراف باستغلال نقاط التقاء وجهات النظر فيما يتعلق بالأجندات الكبرى متعددة الأطراف.

وقال الوزير إن البرتغال قريبة على نحو خاص من أفريقيا، حيث إن ست دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي يتحدثون باللغة البرتغالية وهي لغة يتحدثها الآن نحو 275 مليون شخص و، ويتوقع عام 2015 أن يكون هناك 400 مليون شخص يتحدثونها على أن يبلغ عددهم نصف مليار بحلول عام" 2100".

وأشار إلى أن تجمع الدول الناطقة بالبرتغالية يضم دولا من غرب أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن البرتغال هي التراث الأوروبي والأفريقي المشترك، وهو تراث يرمز إلى القرابة بين البرتغال وأفريقيا، وأن هذا الأمر عُبر عنه في أول قمتين بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، اللتين تم تنظيمهما تحت رئاسة البرتغال مرتين للاتحاد: الأولى في عام 2000 وكان ذلك في القاهرة، والثانية في عام 2007 في (لشبونة).

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