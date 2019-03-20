كلوب: صلاح سينهى صيامه التهديفى فى المباريات الأخيرة مع ليفربول

أعرب المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزى، يورجن كلوب، عن ثقته بأن الدولى المصرى محمد صلاح سيستعيد المستوى التهديفى العالى، مشيرًا إلى أن زميله السنغالي ساديو ماني قد يكون عامل إلهام بالنسبة له.



وقال كلوب، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاى سبورتس" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن "ساديو مر بظروف مماثلة في كثير من الأوقات، لكنه دائما ما كان يضع نفسه في المكان والتوقيت السليم. ففي كرة القدم أحيانا يحدث هذا".



وأضاف كلوب أن "ماني يمر بفترة جيدة بالفعل، وكان الشىء الوحيد الذي فعله عندما لم يكن في موقف جيد أنه كان يعمل ويعمل ويعمل، وذلك ما على "مو" القيام به تمامًا أن يعمل فقط ويفعل كل شىء بطريقة الصحيحة وستأتي الأهداف".



وسجل صلاح 44 هدفًا فى أول موسم له في أنفيلد، لكن على الرغم من إحرازه 20 هدفًا آخر خلال مشوار الريدز الموسم الحالي، فإنه لا يسجل منذ 7 مباريات في أطول صيام تهديفى بعد الذي مر به في ناديه الإيطالي السابق روما عندما غابت أهدافه لـ10 لقاءات.



ويستعد ليفربول متصدر البريميرليج بفارق نقطتين عن مانشستر سيتى، لمواجهة توتنهام هوتسبر في أنفيلد يوم 31 مارس الجاري بعد عودة اللاعبين الدوليين، ومن بينهم صلاح وماني، من مباريات منتخبات بلادهم.