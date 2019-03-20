إحالة 11 متهمًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية لجنايات أمن الدولة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 11 متهمًا بينهم 2 محبوسين، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية؛ لاتهامهم بتولى قيادة والانضمام لحركة "حسم" المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.



وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن الاتهامات تضمنت الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم وتخريب أملاك عامة واتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازةاسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان.

