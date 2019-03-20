ضبط بندقية آلية بحوزة هارب من قضية سرقة بالإكراه في الفيوم

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم القبض على عامل هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية سرقة بالإكراه وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية من مباحث مركز الفيوم من ضبط "محمد عويس حسين فرجاني" 28 سنة عاطل ومقيم في الحادثة بدائرة المركز، هارب ومطلوب التنفيذ عليه في قضية سرقة بالإكراه وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية الية بالخزينة الخاصة بها وبداخلها 7 طلقات.



تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 8701 اداري مركز الفيوم لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.