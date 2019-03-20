"سعفان" يكرم الأمهات المثاليات بالقوى العاملة.. غدًا

يشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، غدًا الخميس، حفل تكريم الأمهات المثاليات بديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، حيث يمنحهن شهادات تقدير ومبلغا ماليا.



ويكرم الوزير، في الاحتفال السنوي الذي تقيمه الوزارة بهذه المناسبة، 68 أمًا مثالية على مستوى الديوان العام، والمديريات بالمحافظات، فضلًا عن المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.



ووجه الوزير تحية تقدير بهذه المناسبة لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها، مؤكدًا أنه مهما بلغ التقدير فلن يعطي للأم حقها ولا يوفيها قدرها.

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وفي السياق ذاته، احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية بتكريم ٣١ أمًا مثالية، حيث تم تكريم الأمهات اللاتي سيبلغن سن المعاش خلال ٢٠١٩، وذلك بتقديم بعض الهدايا لهن إيمانًا واعترافًا بما قدمنه خلال مشوار حياتهن وعطائهن اللا محدود لأبنائهن وأسرهن وزملائهن في العمل.



وحضر الاحتفال عدد من أبناء الأمهات المكرمات وقدامى الزملاء الذين قدموا التهنئة وبعض الهدايا للأمهات المكرمات.



ونقل ياسر سعيد، مدير المديرية، تهنئة الوزير إلى جميع أمهات مديرية الإسماعيلية، وتمنياته لهن بموفور الصحة ودوام السعادة والعطاء، كما قدم لهن بعض الهدايا بالنيابة عن الوزير فى هذه المناسبة، كما بعثت سيدات المديرية برسالة شكر وامتنان للوزير على هذه اللفتة الإنسانية وتقديره لهن.