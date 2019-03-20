القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
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الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:42 م

بث مباشر.. حلقة جديدة من برنامج "قول معايا" مع الدكتور محمد الباز

بث مباشر.. حلقة جديدة
محمود عرفات
dostor.org/2559577

 ينقل لكم موقع الدستور بثًا مباشرًا، لبرنامج "قول معايا"، مع الدكتور محمد الباز على راديو "90 90".

يذاع البرنامج  يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع الساعة الثالثة مساء ولمدة ساعة كاملة‎.

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