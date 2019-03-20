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الثقافة
الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:42 م

حسن حنفي: الأساس في التشريع الإسلامي هو مصالح الناس العامة

الدكتور حسن حنفي
الدكتور حسن حنفي
نضال ممدوح
dostor.org/2559575

قال الدكتور حسن حنفي٬ خلال ندوة "الدين والعلمانية.. هل يتعارضان"٬ بصالون علمانيون، إن العالم كله أدان حادثة نيوزيلندا التي نفذها يميني عنصري متعصب٬ قام العالم كله لإدانة هذه الجريمة إلا العرب، فتصورنا عن الدين يقتصر على الفقهيات والفقه٬ وانصرفنا عن نصرة المظلوم وشغلنا أنفسنا بقصص الأنبياء التي نسمعها في الفضائيات٬ وعصر الصحابة الذي نريد العودة إليه٬ والعودة لنظام الخلافة من جديد.

وأضاف حنفي: "شغلنا أنفسنا بالعبادات والشعائر والآذان الموحد٬ ونسينا حديث عندما وجد رجل لا يبارح المسجد في صلاة وتهجد٬ وعندما سأل عمن يعوله قالوا له أخيه٬ فقال الرسول إن أخيه أكثر تعبدًا وتقوي منه.. العبادة هي العمل وليس الإعتكاف في المسجد".

وأكد أن الأساس في التشريع الإسلامي هو مصالح الناس العامة٬ التشريع الذي وضعه القرآن نزل كأجوبة طرحها العصر وقتها٬ فما هي الأسئلة التي نطرحها نحن الآن؟ هذا هو التحدي أن تطرح الأسئلة في عصرك وتحاول أن تجيب عليها.

وشدد على أن الشريعة تنسخ طبقًا لتطور الزمان٬ وأن الحكم لا يبقي ثابتًا مع تطور الزمان٬ وتغيير الأحكام يتغير مع تغير الظروف٬ هذا هو الفهم الصحيح للدين٬ الذي يدافع عن مصالح الناس٬ ويجابه ضد القاعدين بأخذ حق الفقراء من الأغنياء، وفهم الدين علي هذا الأساس إصلاح اجتماعي ودفع نحو التقدم، كما كان الأنبياء كل منهم يبني علي ما جاء به الآخر حتى وصلنا للنبي محمد فاكتملت النبوة٬ ولم يعد الإنسان بحاجة إلي نبوة، وليس لأحد حق الوصية علي أحد أو طاعة مؤسسة نفخر بوجودها في مصر.

حسن حنفي: الأساس في التشريع الإسلامي هو مصالح الناس العامة
حسن حنفي: الأساس في التشريع الإسلامي هو مصالح الناس العامة
حسن حنفي: الأساس في التشريع الإسلامي هو مصالح الناس العامة
حسن حنفي: الأساس في التشريع الإسلامي هو مصالح الناس العامة
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