تباين أداء مؤشرات البورصة عند الإغلاق.. والمؤشر الرئيسى يصعد

أنهت مؤشرات البورصة معاملات، اليوم الأربعاء، على تباين بدعم من تصارع القوى البيعية والشرائية، نتيجة حالة الترقب لما ستسفر عنه مباحثات تنفيذ صفقة "جلوبال تيليكوم القابضة" من عدمه.



واسترد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 300 مليون من خسائره التى مُنى بها، أمس الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 818.3 مليار جنيه.



وصعد المؤشر الرئيسى للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 54. 0% بما يعادل 78.8 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 14724 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 02. 0% بما يعادل 15. 0 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 784.2 نقطة.



فى الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100" بنسبة 02. 0% بما يعادل 3. 0 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 1736.7 نقطة، وسط تراجع في قيم وأحجام التعاملات التي سحبت 720 مليون جنيه، بعد تداول نحو 137.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 18.2 الف صفقة بيع وشراء.