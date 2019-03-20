قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يوليو 2019

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2019 جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية إعتبارًا من يوم الأربعاء، وذلك وفقًا للشروط الأتية:-



أولًا: المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1998 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2018 حتى آخر يناير 2019، وخريجى كليات الطب ( البشرى الأسنان العلاج الطبيعى الطب البيطرى التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز، مدة التدريب خلال تلك الفترة، مواليد من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من عام 1999 خريجى العام الدراسى 2017 2018 والفترة من أول فبراير 2018 إلى آخر يناير 2019 والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 20 إبريل 2019 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارًا من 2 - 20 مايو 2019 م.



ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1998م، والحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول أغسطس 2018 حتى آخر يناير 2019 م، ومواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 1999م الحاصلون على مؤهلهم الدراسى الفترة من أول فبراير2018 إلى آخر يناير 2019 م، والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 12 مايو 2019 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارًا من 21 وحتى 25 مايو 2019.



ثالثًا: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر ( يوليو أغسطس سبتمبر ) من عام 1999 الحاصلين على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1998 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2017 2018، والمتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 27 مارس 2019، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارًا من 6 إبريل وحتى 30 إبريل 2019 م.



رابعًا: غير ذوى المؤهلات:-

مواليد أشهر ( يوليو أغسطس سبتمبر ) من عام 1999 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 18 مايو 2019 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 26 مايو وحتى 12 يونيو 2019 م.



المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) – أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب – فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوى المؤهلات) فقط – فصيلة الدم – أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى الأسنان العلاج الطبيعى الطب البيطرى التمريض ) – قسيمة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها – خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه – قرار التعيين (المعيدين المدرسين الأطباء المقيمين ).



يذكر أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد وكذا الخدمات التى تهم المواطنين والشباب سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالى: tagned.afmic.gov.eg كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: [email protected]