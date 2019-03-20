القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
مصر
الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:39 م

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يوليو 2019

قبول دفعة جديدة من
dostor.org/2559571

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2019 جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية إعتبارًا من يوم الأربعاء، وذلك وفقًا للشروط الأتية:-

أولًا: المؤهلات العليا:-
مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1998 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2018 حتى آخر يناير 2019، وخريجى كليات الطب ( البشرى الأسنان العلاج الطبيعى الطب البيطرى التمريض ) الذين أنهوا سنة الإمتياز، مدة التدريب خلال تلك الفترة، مواليد من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من عام 1999 خريجى العام الدراسى 2017 2018 والفترة من أول فبراير 2018 إلى آخر يناير 2019 والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 20 إبريل 2019 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارًا من 2 - 20 مايو 2019 م.

ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة:-
مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1998م، والحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول أغسطس 2018 حتى آخر يناير 2019 م، ومواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر عام 1999م الحاصلون على مؤهلهم الدراسى الفترة من أول فبراير2018 إلى آخر يناير 2019 م، والمتخلفين من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 12 مايو 2019 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارًا من 21 وحتى 25 مايو 2019.

ثالثًا: المؤهلات المتوسطة:-
مواليد أشهر ( يوليو أغسطس سبتمبر ) من عام 1999 الحاصلين على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1998 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2017 2018، والمتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 27 مارس 2019، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد إعتبارًا من 6 إبريل وحتى 30 إبريل 2019 م.

رابعًا: غير ذوى المؤهلات:-
مواليد أشهر ( يوليو أغسطس سبتمبر ) من عام 1999 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم 18 مايو 2019 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 26 مايو وحتى 12 يونيو 2019 م.

المستندات المطلوبة:
بطاقة الرقم القومى – بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) – أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها – صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب – فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من العاديين (غير ذوى المؤهلات) فقط – فصيلة الدم – أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى الأسنان العلاج الطبيعى الطب البيطرى التمريض ) – قسيمة الزواج للمتزوجين – رخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها – خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه – قرار التعيين (المعيدين المدرسين الأطباء المقيمين ).

يذكر أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد وكذا الخدمات التى تهم المواطنين والشباب سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على شبكة الإنترنت على العنوان التالى: tagned.afmic.gov.eg كذلك بريد الكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: [email protected]

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

الآن

التفاصيل الكاملة لزيارة الوفد الروسي بصحبة نجل عبد الناصر لشركة الحديد والصلب

محمد الباز يشارك في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول تعديلات الدستور بالبرلمان

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من أوكرانيا (صور)

بالأسماء.. المشاركون في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بالبرلمان

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا طقس دافئ.. والقاهرة 25 درجة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات جديدة بالشركات

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

بث مباشر.. حلقة جديدة من برنامج "قول معايا" مع الدكتور محمد الباز

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

تقارير: ليفربول مستعد للاتفاق مع يوفنتوس على انضمام ديبالا

كلوب: صلاح سينهى صيامه التهديفى فى المباريات الأخيرة مع ليفربول

كاسياس يحسم مصيره حتى الاعتزال

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا طقس دافئ.. والقاهرة 25 درجة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات جديدة بالشركات

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

بث مباشر.. حلقة جديدة من برنامج "قول معايا" مع الدكتور محمد الباز

كشكول

بدء تسليم كلمات سر دخول الإختبارات الإلكترونية لطلاب أولي ثانوى

اعتماد 15 مدرسة في البحيرة من الهيئة القومية لضمان الجودة

تعرف علي موعد تدريبات الترقية للمعلمين

بالفيديو..طريقة تفعيل برنامج حماية التابلت

النيلي يتابع فعاليات البرنامج التدريبي لتطوير التعليم لمعلمي الصف الأول الابتدائي

الأمصار

ولادة سوبر مان.. صورة مذهلة لأولى لحظات الطفل الخارق

وفد إماراتي يزور مسجدي نيوزيلندا ويلتقي أهالي الشهداء

والدة رابيو: ابني عوقب لرفضه السفر إلى قطر

فاران ينضم إلى قائمة ثلاثية لترميم دفاع يوفنتوس

جني أرباح يدفع أسهم أوروبا للتراجع.. وألمانيا تقود الخسائر

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

7 كلمات ممنوعة على ميجان ماركل وكيت ميدلتون

افتتاح أول مطعم أوروبي تحت الماء في النرويج

أجمل صور التهنئة بـ"عيد الأم 2019"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

دراسة: تناول المشروبات الساخنة للغاية يسبب سرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎