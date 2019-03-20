ضبط ربة منزل بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزلها في الفيوم

ألقى المقدم هاني تعليب رئيس مباحث مركز شرطة طامية بالفيوم القبض على ربة منزل، فيما تمكن زوجها وآخرون من الهرب وذلك بعد قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزلهم.



كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز طامية عن قيام كل من "ر. م. ع" 36 سنة عامل وزوجته "م. ص" 35 سنة ربة منزل، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزلهم بمنطقة الهيئة القرية الأولى كوم أوشيم، فعلى الفور أصدر مدير الأمن توجيهاته بتقنين الإجراءات القانونية وضبط المتهمين.



تم استئذان النيابة العامة واستهداف منزلهم ليتم اكتشاف وجود حفرة قطرها 2 متر بعمق 20 مترا وأدوات حفر عبارة عن موتور شفط مياه وسلم خشبي وخراطيم تم التحفظ علي المضبوطات وتعيين حراسة ثابتة على الحفرة وضبط زوجة المتهم فيما تمكن هو وآخرون من الهرب.



وأمام العميد رجب غراب، رئيس المباحث الجنائية، اعترفت المتهمة باشتراكها مع زوجها وآخرين في الحفر والتنقيب عن الآثار، فتحرر المحضر رقم 1275 لسنة 2019، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.