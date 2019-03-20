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الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:30 م

غدًا.. داليا البحيري ضيفة مريم أمين على نجوم Fm

الفنانة داليا البحيرى
الفنانة داليا البحيرى
محمد مجدي
dostor.org/2559557

تحل الفنانة داليا البحيرى، غدًا الخميس، ضيفة على برنامج "اتفقتا"، الذي تقدمه المذيعة مريم أمين، في الثالثة عصرًا، لتكشف كواليس دورها في مسلسل "فلانتينو" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتتحدث "البحيرى" عن تعاونها مجددًا مع الزعيم عادل إمام، بعد آخر عمل جمعهما سويًا وهو فيلم "السفارة في العمارة"، منذ 13 عامًا، فضلًا عن حديثها عن السينما ولماذا ابتعدت عنها مؤخرًا وما هى خطتها الفنية خلال الفترة المقبلة.

برنامج "اتفقنا" يذاع الخميس من كل أسبوع، على راديو "نجوم إف.إم"، وتقدمه المذيعة مريم أمين الساعة 3 عصرًا.

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