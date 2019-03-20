بريانكا شوبرا: أنا زوجة فاشلة لا استطيع تحضير البيض والخبز

قالت الفنانة الهندية الشهيرة في العالم الغربي والعربي بريانكا شوبرا، إنها لا تستطيع الطبخ وإنها زوجة فاشلة بمعنى الكلمة خاصة في مسألة الطبخ، مشيرة إلى أن ردة فعل زوجها نيك جوناس كانت مزهلة.



وكشفت بريانكا عن العديد من تفاصيل حياتها الشخصية في برنامج "ذا فيو" عبر قناة أي بي سي، حيث أشارت إلى أن والدتها من منزل جنوبي في الهند، كما أنها طباخة ماهرة، قائلة: "لكني اعترف أنني لا استطيع الطبخ مثلها حتى أني لا استطيع تحضير البيض والخبز المحمص".



ولدى سؤالها عن كيفية تعاملها مع الفشل، قالت بريانكا: "أنا أكره الفشل ولا أحد يحب ذلك، وأنا آكل آيس كريم مزدوج عندما يفشل الفيلم، وأنا مثل أي شخص آخر"، لافتة إلى أن الفشل يلعمك أكثر.