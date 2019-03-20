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اقتصاد
الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:28 م

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8640.52 نقطة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2559551

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء، منخفضًا 18.43 نقطة ليقفل عند مستوى 8640.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 164 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخبير ريت، عناية، الخضري، أسمنت ام القرى، وزين السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صناعات كهربائية، بتروكيم، صافولا، أميانتيت، وهرفي للأغذية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.40% و2.87%.

فيما كانت أسهم شركات الخضري، أميانتيت، دار الأركان، زين السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الخضري، الإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 23.78 نقطة ليقفل عند مستوى 3667.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 151 ألف سهم تقاسمتها 290 صفقة.

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