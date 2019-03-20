فوز 105 متقدمين في قرعة الحج العلنية بالأقصر

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرعة الحج العلنية لمديرية الأمن، بحضور اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.



وقال المحافظ - في بيان - إن الفائزين بقرعة الحج لهذا العام 105 منهم 93 من متقدمي القرعة الأساسية و12 من كبار السن، من إجمالي 451 متقدما من مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالقرعة الأساسية.



تقدم محافظ الأقصر بالتهنئة للفائزين بالقرعة، متمنيا لهم الحج المبرور والذنب المغفور.