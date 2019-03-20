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الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:25 م

فيديو.. ردود فعل الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور عقب توزيع "التابلت"

صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد إبراهيم
dostor.org/2559544

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو يستعرض من خلاله ردود فعل وأراء عدد من أولياء الأمور والمدرسين وطلاب الصف الأول الثانوي من الجنسين البنين والبنات بالمدارس الحكومية ‏والخاصة والتي تغطي القطاعات الجغرافية بأنحاء الجهورية، وذلك عقب توزيع التابلت المدرسي على جميع الطلاب بكافة المديريات التعليمية، في إطار تطبيق منظومة التعليم الجديدة بعدد 649.793 جهاز على مستوى الجمهورية.

وأعربوا عن سعادتهم بتوزيع التابلت، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية وجوهرية في منظومة التعليم المصري، ويأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية ‏لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية ‏ في جميع مراحلها. ‏

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن الطلاب أكدوا أيضًا أن التابلت سيمكنهم من الدخول على بنك المعرفة المصري للاستفادة من ‏المادة العلمية، حيث يحتوي على المحتوى الرقمي وفيديوهات تفاعلية، كما يتيح لهم الدخول على محرك البحث العلمي لشركاء بنك المعرفة، فضلًا عن أنه سيساعدهم في تحصيل المناهج الدراسية بشكل أفضل وبطريقة إلكترونية مبتكرة ومبسطة.

وفي نفس السياق، أضاف المركز الإعلامي أنه تم الانتهاء من تجهيز المدارس بالسبورات الذكية لاستقبال المحتوى الرقمي، وتمت برمجة التابلت بصورة موحدة سواء للطالب أو المعلم، حيث يحتوي كل جهاز على ‏serial number‏ لسهولة تتبعه في حال فقدانه أو سرقته، كما أن به إمكانيه تركيب شريحة اتصال ‏SIM‏ وكذلك يمكن تشغيل ‏Wi-Fi‏ المنزل أو على أي شبكة خارجية وذلك للأغراض التعليمية فقط.‏‏

واختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانه، بأنه سيواصل إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

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