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الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:24 م

العثورعلى جثتى معلمين اثنين اختطفا شمالى بوركينا فاسو

العثورعلى جثتى معلمين
أ ش أ
dostor.org/2559541

أعلن وزير التعليم في بوركينا فاسو، ستانيسلاس أورو، العثور على جثتى اثنين من المعلمين كانا قد اختطفا فى وقت سالق من مارس الجاري، في منطقة "كوتوكو" شمالي البلاد من قبل مسلحين.

وأعرب الوزير- فى بيان نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء مقتطفات منه- عن أسفه الشديد لاغتيال المعلمين.

وأضاف أن سكان "كوتوكو" قاموا بدفن الجثتين، وذلك بحضور قوات الدفاع والأمن، مشيرًا إلى أنه لدى فحص الجثتين عُثر على ثقوب للرصاص، وأظهرت النتائج أنهما قد أعدما قبل ساعات من اكتشاف جثتيهما.

ومن جانبه، صرح مصدر شرطى- لم يكشف النقاب عن هويته- بأن عملية البحث لا تزال جارية للعثور على المنفذين.

يذكر أن بوركينا فاسو تشهد هجمات إرهابية أيضًا وعمليات الاختطاف من قبل مسلحين.

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