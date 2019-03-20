رئيس مولدوفا يوقع مرسوما يدعو البرلمان المنتخب حديثا للانعقاد

أعلن رئيس مولدوفا إيجور دودون، اليوم الأربعاء، أنه وقع مرسوما يدعو البرلمان المنتخب حديثا إلى عقد اجتماعه الأول غدا الخميس.



وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن حزب الاشتراكيين المنتمي إليه الرئيس تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بحصوله على 31%، وتلاه مباشرة حزبان مواليان للاتحاد الأوروبي.



يشار إلى أن مولدوفا، الجمهورية السوفيتية السابقة، منقسمة منذ سنوات بين مؤيدين للتقارب مع روسيا وآخرين يناصرون الاندماج بالاتحاد الأوروبي، وهذا الانقسام تسبب في حدوث أزمات سياسية متكررة في البلاد.

