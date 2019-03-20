القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
عالم
الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:23 م

رئيس مولدوفا يوقع مرسوما يدعو البرلمان المنتخب حديثا للانعقاد

رئيس مولدوفا إيجور
رئيس مولدوفا إيجور دودون
أ ش أ
dostor.org/2559540

أعلن رئيس مولدوفا إيجور دودون، اليوم الأربعاء، أنه وقع مرسوما يدعو البرلمان المنتخب حديثا إلى عقد اجتماعه الأول غدا الخميس.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن حزب الاشتراكيين المنتمي إليه الرئيس تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة بحصوله على 31%، وتلاه مباشرة حزبان مواليان للاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن مولدوفا، الجمهورية السوفيتية السابقة، منقسمة منذ سنوات بين مؤيدين للتقارب مع روسيا وآخرين يناصرون الاندماج بالاتحاد الأوروبي، وهذا الانقسام تسبب في حدوث أزمات سياسية متكررة في البلاد.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران

منذ 3 أيام

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)

منذ 3 أيام

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما

منذ 3 أيام

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان

منذ 6 أيام

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

منذ أقل من شهر

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

الآن

التفاصيل الكاملة لزيارة الوفد الروسي بصحبة نجل عبد الناصر لشركة الحديد والصلب

محمد الباز يشارك في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول تعديلات الدستور بالبرلمان

مطار مرسى علم يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من أوكرانيا (صور)

بالأسماء.. المشاركون في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بالبرلمان

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا طقس دافئ.. والقاهرة 25 درجة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات جديدة بالشركات

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

بث مباشر.. حلقة جديدة من برنامج "قول معايا" مع الدكتور محمد الباز

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

تقارير: ليفربول مستعد للاتفاق مع يوفنتوس على انضمام ديبالا

كلوب: صلاح سينهى صيامه التهديفى فى المباريات الأخيرة مع ليفربول

كاسياس يحسم مصيره حتى الاعتزال

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

الأرصاد: غدًا طقس دافئ.. والقاهرة 25 درجة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات جديدة بالشركات

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

بث مباشر.. حلقة جديدة من برنامج "قول معايا" مع الدكتور محمد الباز

كشكول

بدء تسليم كلمات سر دخول الإختبارات الإلكترونية لطلاب أولي ثانوى

اعتماد 15 مدرسة في البحيرة من الهيئة القومية لضمان الجودة

تعرف علي موعد تدريبات الترقية للمعلمين

بالفيديو..طريقة تفعيل برنامج حماية التابلت

النيلي يتابع فعاليات البرنامج التدريبي لتطوير التعليم لمعلمي الصف الأول الابتدائي

الأمصار

سرقة هاتف نائبة بالمنيا خلال افتتاح مستشفى بمدينه بني مزار

ولادة سوبر مان.. صورة مذهلة لأولى لحظات الطفل الخارق

وفد إماراتي يزور مسجدي نيوزيلندا ويلتقي أهالي الشهداء

والدة رابيو: ابني عوقب لرفضه السفر إلى قطر

فاران ينضم إلى قائمة ثلاثية لترميم دفاع يوفنتوس

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

7 كلمات ممنوعة على ميجان ماركل وكيت ميدلتون

افتتاح أول مطعم أوروبي تحت الماء في النرويج

أجمل صور التهنئة بـ"عيد الأم 2019"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: تناول المشروبات الساخنة للغاية يسبب سرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎