موسكو: طلبيات تصدير الغواصات الروسية يبلغ مليارات الدولارات

أعلن رئيس الشركة المتحدة لصناعة السفن الروسية، اليكسي رحمانوف، أن حجم الطلبيات الواردة من الدول الأجنبية والمتعلقة بصناعة الغواصات الروسية يبلغ عدة مليارات من الدولارات.



وقال رحمانوف خلال كلمة له في احتفال أقيم بمناسبة ذكرى مرور 12 عاما علي تأسيس الشركة اليوم الأربعاء: "إن حجم محفظة الطلبيات على الغواصات الروسية،والتي وردت من عملائنا الأجانب، يتجاوز عدة مليارات من الدولارات حاليا".



يذكر أن سلاح الغواصات الروسي احتفل أمس الثلاثاء بعيده المهني، وهو يوم سلاح الغواصات التابع للقوات البحرية الروسية.