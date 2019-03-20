صور.. راندا البحيرى بلمسات مكياج مبتكرة من "سما صفوت"

ظهرت الفنانة راندا البحيرى بإطلالة جذابة أثناء حفل تتويج ملكة الحجاب، حيث قامت خبيرة التجميل "سما صفوت" بتقديم لوك جديد لها اعتمد فيه على استخدام أحدث صيحات المكياج العالمية ولمسات "الكنتور" السحرية التي تعمل على تشكيل الوجه من جديد وتمنح صاحبته إطلالة مختلفة.



من جانبها، قالت خبيرة التجميل سما صفوت، إن بشرة الفنانة راندا البحيرى جميلة ونقية، مما أتاح لي الفرصة بوضع لمسات المكياج بكل سهولة وبساطة، وظهرت الألوان واضحة ولمسات الكنتور ظاهرة على بشرتها، لتكون إطلالة الفنانة النهائية جميلة ومميزة وأعجبت الجميع.



وأضافت "صفوت" أنه دائمًا البساطة في اختيار الألوان وخطوط المكياج تمنح صاحبتها إطلالة مميزة، خاصة في الحفلات لتمنح باقي أجزاء الإطلالة الفرصة في الظهور ولا يكون هناك تشويش على أحد الجوانب.