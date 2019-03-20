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الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:30 م

الإعصار "ترفور" يضرب شمال شرق أستراليا ويقطع الكهرباء

الإعصار ترفور يضرب
وكالات
dostor.org/2559446

ضرب إعصار قوي مناطق في أقصى شمال شرق أستراليا اليوم الأربعاء، وتسبب بانقطاع الكهرباء وسط مخاوف من احتمال أن يشتد في الأيام المقبلة.

وترافق الإعصار ترفور المصنف من الفئة الثالثة، مع رياح بلغت سرعتها 165 كلم بالساعة لدى وصوله مساء الثلاثاء إلى شبه جزيرة كيب يورك في أقصى شمال مقاطعة كوينزلاند، حيث اجتاح قرى صغيرة معزولة.

وأشار مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إلى أن العاصفة تتقدم غربا ببطء باتجاه خليج كاربانتاري حيث من المتوقع أن تشتد لتبلغ الفئة الرابعة قبل أن تضرب مجددًا الجزيرة الأسترالية.

من جانبها، قالت مؤسسة "إرغون انرجي" التي توفر الطاقة في مقاطعة كوينزلاند، إنها تستعد لنشر فرق لإصلاح الخطوط في منطقتي لوكهارت ريفر وكوين اللتين حرمتا من الكهرباء.

ورأى دايف كلارك من منطقة لوكهارت ريفر حيث يقيم السكان الأصليون، أن أحدا لم يتوقع مسبقا قوة الإعصار. ودعا "الجميع إلى البقاء في المنازل لأننا لا نملك ملاجئ مقاومة للأعاصير".

من جانبه، أشار المسؤول في الشرطة المحلية براين هوكسلي إلى أن الصعوبة ستتمثل في إيصال العون إلى هذه المناطق النائية.

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