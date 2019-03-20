الرئيس الكازاخستاني الجديد يقترح تغيير اسم العاصمة لـ"نور سلطان"

حسبما أفادت وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية - أن توكايف أدى اليمين الدستورية أمام شعبه اليوم، وتعهد بمواصلة سياسات سلفه والسعي دائمًا لطلب مشورته وقال " أعتقد أنه من الضروري تكريم اسم أول رئيس لجمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف، واقترح تسمية عاصمتنا نور سلطان".



ومنح الرئيس الكازاخستاني الجديد قاسم جومارت توكاييف - بعد توليه منصبه اليوم - أول رئيس للبلاد نور سلطان نزارباييف لقبي "بطل الشعب" و"بطل العمل".



وكان نور سلطان نزاربايف قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه سيتخلى عن مهام منصبه اعتبارًا من اليوم 20 مارس الجاري، وأن رئيس مجلس الشيوخ قاسم توكايف سيقوم بأعمال رئيس الدولة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.



وشغل نزاربايف منصب رئيس البلاد لمدة 29 عامًا تقريبًا منذ 24 أبريل 1990، عندما كانت كازاخستان إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق.