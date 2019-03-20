مسئول ياباني: من المستبعد استيراد النفط من إيران

قال رئيس جمعية البترول اليابانية تاكاشي تسوكيوكا، اليوم الأربعاء، إن من المستبعد أن تواصل شركات التكرير اليابانية استيراد النفط من إيران إذا لم تحصل اليابان من الحكومة الأمريكية على تمديد للإعفاءات من العقوبات.



وأضاف أنه يعتقد أن الحكومة تتفاوض مع الولايات المتحدة للحصول على هذا الإعفاء، وأن الجمعية ستدعم هذه الجهود.



وتطلبت شركات التكرير اليابانية من الحكومة السعي للحصول على تمديد للإعفاء من العقوبات الأمريكية بعد انتهاء فترة الإعفاء الأولية ومدتها 180 يوما في أوائل مايو.



وذكر بيان لوزارة الخارجية اليابانية أن مسؤولين يابانيين التقوا الأسبوع الماضي مع نظرائهم الأمريكيين في واشنطن لمناقشة العقوبات الأمريكية على إيران.