الداخلية البريطانية تعقد لقاءات غير قانونية مع طالبي اللجوء من زيمبابوي

تسعى المملكة المتحدة إلى إعادة طالبي حق اللجوء من زيمبابوي إلى بلادهم، على الرغم من تردي الأوضاع الانسانية هناك، وفقا لصحيفة الجارديان.



يذكر أن سفارة زيمبابوي في المملكة المتحدة تعمل مع وزارة الداخلية في جميع أنحاء المملكة المتحدة،على مدار الأشهر القليلة الماضية، من أجل مساعدتها في عودة لاجيء زيمبابوي.



وصفت وزارة الداخلية المقابلات التي أجرتها مع طالبي اللجوء والتي تمت في سرية شديدة وبشكل غير قانوني، بأنها "مقابلات إعادة توثيق" روتينية لإثبات هوية طالب اللجوء المرفوض حتى يمكن إصدار وثائق السفر ويمكن إزالتها من المملكة المتحدة.



يأتي هذا فيما ينص القانون الإنجليزي على أنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراء لإزالة شخص من المملكة المتحدة حتى يتم اتخاذ قرار بشأن طلب اللجوء.