أفكار "في الحب والحياة" للدكتور مصطفى محمود

• السعادة ليست في أن يكون عندك الكثير جدًا ، وإنما السعادة في أن تحب الدنيا والناس .. وأن تواتيك الفرصة لتأخذ بنصيب قليل من خيراتها، إن القليل الذي تحبه يسعدك أكثر من الكثير الذي لا تحبه ، القليل يحفز على العمل وفي العمل ينسى الإنسان نفسه وينسى بحثه عن السعادة، وهذا في الواقع منتهى السعادة.

• أسعد الطبقات هي الطبقة المتوسطة لأنها الطبقة التي تملك القليل من كل شئ ، فهي ليست معدمة مفلسة كالطبقة الدنيا وليست متخمة كالطبقة الراقية وهي لهذا الطبقة التي يخرج منها العلماء والفنانون والعباقرة والزعماء والأنبياء.

• ما نحبه في البيت والغرفة والفراش وما نخلده بالأشعار والأغاني وما نشتاق إليه في ليالي الغربة .. ليس هو البيت ولا الغرفة ولا الفراش وإنما مشاعرنا وذكرياتنا التي نسجت نفسها حول تلك الجمادات وبعثت فيها نبض الحياة وجعلت منها مخلوقات تحب وتفتقد.

• بالحب يحل الانسجام والنظام في الجسد والروح ، وما الصحة إلا حالة الانسجام التام والنظام في الجسد ، وإذا كان الحب لم يشف أحدًا إلى الآن .. فلأننا لم نتعلم بعد كيف نحب..

• الرجل يحب امرأته وينتحر من أجلها ويقتل ويختلس ويرتشي ويظن أن هذا هو منتهى الحب وهو لم يدرك بعد أن الحب هو أن يحب الكل .. أن ينظر إلى كل طفل على أنه ابنه وكل كهل على أنه أبوه .. وأن يكون حبه لأمرأته سببًا يحب من أجله العالم كله ويأخذه بالحضن.

• حين يفهم الإنسان نفسه سوف يتخلص من إحساسه بالغربة وسوف يعود إليه إحساس الألفة والانسجام والاندماج مع الحياة ، ونحن حين نفهم أنفسنا نصبح أقوى من كل ظروفنا لأننا نستطيع أن نشكل هذه الظروف ونتوافق معها.