روشتة ديل كارنيجي للتخلص من التعب والإعياء والقلق
وضع ديل كارنيجي، روشتة، للتخلص من التعب والإعياء والقلق، نلخصها فيما يلي:
1- استرح قبل أن يدركك التعب.
2- تعلم كيف تسترخي وأنت تزاول عملك.
3- إذا كنت زوجة، فتعهدي صحتك وجمال مظهرك بالاسترخاء في منزلك.
4- أكتب هذه العادات الأربع:
• أخل مكتبك مما عليه من الأوراق باستثناء ما يخص المسألة التي بين يديك.
• إفعل الأهم فالمهم.
• حين تعترضك مشكلة احسمها فور ظهورها.
• تعود النظام والركون إلى الغير، والإشراف.
5- لتتقي القلق والإعياء أضف إلى عملك ما يزيد استمتاعك به.
إن أهم عوامل النجاح في العمل: "أن يجد المرء لذة في علمه، فإذا استمتع بعمله، فإنه يقضي الساعات المقررة للعمل دون أن يحس بمرورها، ويكون إحساسه وهو يؤدي عمله كإحساس من يلهو".