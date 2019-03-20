روشتة ديل كارنيجي للتخلص من التعب والإعياء والقلق

وضع ديل كارنيجي، روشتة، للتخلص من التعب والإعياء والقلق، نلخصها فيما يلي:



1- استرح قبل أن يدركك التعب.

2- تعلم كيف تسترخي وأنت تزاول عملك.

3- إذا كنت زوجة، فتعهدي صحتك وجمال مظهرك بالاسترخاء في منزلك.

4- أكتب هذه العادات الأربع:



• أخل مكتبك مما عليه من الأوراق باستثناء ما يخص المسألة التي بين يديك.

• إفعل الأهم فالمهم.

• حين تعترضك مشكلة احسمها فور ظهورها.

• تعود النظام والركون إلى الغير، والإشراف.



5- لتتقي القلق والإعياء أضف إلى عملك ما يزيد استمتاعك به.



إن أهم عوامل النجاح في العمل: "أن يجد المرء لذة في علمه، فإذا استمتع بعمله، فإنه يقضي الساعات المقررة للعمل دون أن يحس بمرورها، ويكون إحساسه وهو يؤدي عمله كإحساس من يلهو".