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الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:13 م

وزير العدل يقيد خبراء من إدارة هيكلة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية

المستشار حسام عبدالرحيم
المستشار حسام عبدالرحيم
حسام محفوظ
dostor.org/2559427

أصدر المستشار حسام عبدالرحيم قرارًا وزاريًا بقيد خبراء مختصين في إعادة الهيكلة بإدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، وتضمن القرار قيد مجموعة من الشركات والبنوك المصرية المشهود لها بالكفاءة في هذا المجال بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء.

ويأتي هذا الإصدار اتساقًا مع هدف الدولة لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فقد أعدت وزارة العدل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنه 2018 ليتوافق مع المتطلبات المحلية ويحقق المعايير الدولية بما يتماشي مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري، وذلك بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات المتعثرة وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين.

وتظهر أهمية القانون بإدخال نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع إلى اللجوء إلى القاضي الوسيط بإدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية بما يضمن عدم الزج به في دعاوي تؤثر علي سمعته التجارية، وأيضًا تبسيط إجراءات ما بعد شهر الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية التي نتجت عن تطبيق أحكام الباب الخامس الملغي من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999.

ويعد القرار استكمالًا للعديد من القرارات الوزارية التي تنظم قواعد وإجراءات عمل خبراء إعادة الهيكلة أمام المحاكم الاقتصادية وتقدير قيمة الاتعاب التي يتقضاها الخبراء المشار إليهم وغيرهم من أمناء الصلح الواقي والإفلاس.

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