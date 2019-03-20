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الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:13 م

الحرف اليدوية: معرض القاهرة الدولي فرصة جيدة لعرض منتجات القطاع

مسعد عمران رئيس
مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية
أ ش أ
dostor.org/2559426

قال مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات إن معرض القاهرة الدولي فرصة جيدة لعرض منتجات القطاع على مستوردي الحرف اليدوية من كافة الدولة المشاركة وبالأخص الدول العربية والإفريقية، واللذان يعتبران أسواقا واعدة للقطاع.

جاء ذلك خلال افتتاحه جناح الحرف اليدوية بالدورة الـ52 للمعرض والذي يقام بمركز القاهرة للمؤتمرات ويستمر حتى 29 مارس الجاري، وذلك حسبما ذكر بيان الغرفة اليوم الأربعاء.

وأضاف عمران أن الوحدات مجهزة للعرض وبالخدمات التي تناسب العارضين وتم تنظيم حملة إعلانية للخيمة تتمثل في توزيع 30 ألف "بروشور" خلال أيام المعرض، بخلاف 5 "بنرات" كبيرة على بوابات المعرض وعلى بوابة صالات العرض، مع إعلان إذاعي لجناح الغرفة على السوشيال ميديا.

من جهته.. قال رئيس شعبة المنسوجات بالغرفة علاء الدقيشي إن المعرض يضم منتجات ومعروضات لحوالي 300 شركة محلية وأجنبية تمثل 6 دول هي (الكويت، والسودان، وأوغندا، وغانا، وبوركينا فاسو وكينيا)، منوها بأن المعرض يشمل كافة القطاعات الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والسجاد، والمنتجات الكيماوية، والأجهزة والأدوات المنزلية والصناعات الحرفية واليدوية.

وأشار الدقيشي إلى أن المعرض يعد أكبر حدث تجاري واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقام على مساحة 28 ألف م2 منها 17 ألف م2 في 5 صالات عرض و11 ألف م2 في منطقة العرض المكشوف، موضحًا أن المعرض يسهم في ترويج وتسويق المنتجات المصرية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، خاصة في ظل الحضور المكثف للعارضين المحليين وممثلي الدول الأجنبية.

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