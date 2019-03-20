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الأربعاء 20/مارس/2019 - 01:12 م

عضو منظمة الصحة العالمية يشيد بـ "100 مليون صحة" بمدارس الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2559424

تجولت الدكتورة هناء زغلول عضو منظمة الصحة العالمية ومراقب الحملة، ببعض المدارس لمتابعة تنفيذ المبادرة " للقضاء على فيروس سي، ومنها: "مدرسة الحكمة الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية - ومدرسة السادات الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية " وهي المدارس الموجود بها فرق المسح الطبي وفقا للبرنامج الزمني المعلن لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة 100 مليون صحة والتي تستهدف " 191503 " طالبة وطالبة بالمرحلة الثانويه "عام - فني" بعدد وذلك لمتابعة انتظام سير العمل في تنفيذ برنامج المبادرة.

وعلى هامش الزيارة استقبل "الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية" بمكتبه بديوان المديرية الدكتورة هناء زغلول.

وقدم " وكيل الوزارة " الشكر للوزير المحافظ على الدعم وتذليل الصعاب مما كان له بالغ الأثر في نجاح الحملة بمدارس الغربية.

وأشادت عضو منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التى اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالغربية لتنفيذ المبادرة في مدارس المحافظة، مشيدا بالتنظيم الجيد وحسن سير العمل واستعدادات المدارس التامة من حيث تجهيز غرف أعمال المبادرة، والنجاح الذى تحقق على أرض الواقع، وعلى إقبال الطلاب بمختلف الصفوف.

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