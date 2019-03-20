حبس مسجل خطر بتهمة ترويج الحشيش في البساتين

أمرت نيابة البساتين، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش.



كانت وحدة قسم شرطة البساتين ضبطت "عمرو.م"، 36 سنة، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "سلاح بدون ترخيص"، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.



وبمواجهته، أقر بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.