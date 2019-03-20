إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل

أصيب عدد من الطلاب والمواطنين الفلسطينيين بالاختناق ظهر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل كلية العروب شمال مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في الوقفة التي دعا إليها الطلبة، تخليدا لأرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم برام الله ونابلس، ما تسبب بإصابة عدد من الطلاب والمواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.