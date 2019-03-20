صاحب شركة يستولى على أموال مواطنين بدعوى توظيفهم في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء ابراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإستيلاء على أموال بعض المواطنين بسوهاج بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من مواطنين مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، بقيام "حازم.أ.ع" مالك إحدى شركات الإستيراد والتصدير بمحافظة الجيزة ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، وسابق إتهامه فى قضايا (أموال عامة – نصب – سرقة مسكن)، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 175 ألف جنيه، نظير تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية بزعم علاقاته بمسئولى تلك الجهات خلافًا للحقيقة، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ وأضافت تلقى المتحرى عنه مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم، لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.