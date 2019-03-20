حبس عاطل بتهمة الإتجار في "الأستروكس" بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الأستروكس.



وردت معلومات لضباط مباحث المخدرات بالقاهرة مفادها اتجار "زينهم ز"، 36 سنة، سبق اتهامه في 5 قضايا، في المواد المخدرة، وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته كمية من نبات الأستروكس المخدر وزنت 300 جرام، مبلغ مالين، هاتف محمول.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.