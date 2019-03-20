الأمن العام يضبط أخطر لص لسرقة المساكن في الإسماعيلية

نجحت قوة أمنية في إحباط محاولة سرقة إحدى الشقق السكنية بالإسماعيلية، وتمكنت من ضبط الجاني وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وذلك عقب سماع استغاثة من أحد المواطنين.



تناهى لسمع قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية والمعينة بخدمة الطوف الأمنى بمنطقة أرض الجمعيات وحى الزهور بدائرة القسم أثناء مرورها لملاحظة الحالة الأمنية بنطاق التأمين، صوت إستغاثة وطلق نارى من أحد العقارات بذات المنطقة، وبالفحص تم مشاهدة قيام أحد الأشخاص بالفرار من العقار حاملًا سلاح نارى.



وبناء على تعليمات اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، على الفور تمت مطاردته فأطلق تجاه القوة أعيرة نارية فتم مبادلته حتى تمكنت من ضُبطه دون إصابات، وبحوزته طبنجة وتبين أنه "محمد م. ص" 41 سنة ومقيم بدائرة القسم.



وبإستكمال الفحص والإنتقال بمعرفة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية لمحل الواقعة، تبين أنه حال قيام المذكور بالدخول إلى شقة "نادى م. م" 47 سنة، صيدلي، والشروع في سرقتها شعر به الصيدلى فقام بمقاومته فأطلق عيار نارى تجاهه دون إصابات وفر هاربًا فإستغاث مالك الشقة بقوة الطوف الأمنى المتواجدة بمحيط العقار سكنه والتي تمكنت من ضبطه.



بالكشف عن الطبنجة تبين أنه مُبلغ بسرقتها، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة وحيازته للطبنجة للدفاع وإستخدامها فى إرتكاب وقائع السرقة.



وأمر اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.