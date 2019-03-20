التحقيق مع 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في حلوان

تباشر نيابة حلوان، اليوم الأربعاء، التحقيق مع 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، وأمرت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان يفيد بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب عن آثار بأحد العقارات بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تمكنت القوات من ضبط كل من "فؤاد أ"، حداد، "على س"، عامل، "محمد س"، حال قيامهم بأعمال الحفر داخل العقار محل سكن المتهم الأول، وعثر على حفرة قطرها 1،5 متر × 1،5 متر بعمق 15 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.



بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.