بريطانيا تلقي القبض على صاحب أكبر عملية احتيال مصرفي الهند

ألقت الشرطة البريطانية يوم الأربعاء، القبض على صائغ الملياردير Nirav Modi في لندن نيابة عن السلطات الهندية، وفقا لصحيفة الاندبندنت.



كانت الهند قد طلبت من بريطانيا أغسطس الماضي، أن تقوم بتسليم السيد مودي، أحد المشتبه بهم الرئيسيين المتهمين في عملية احتيال في القروض بقيمة ملياري دولار (1.5 مليار جنيه إسترليني) في بنك وطني تديره الدولة، وهو أكبر احتيال مصرفي في الهند.



وقالت شرطة متروبوليتان، إن الرجل البالغ من العمر 48 عامًا احتُجز في منطقة هولبورن بوسط لندن يوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة ويستمنستر في لندن اليوم.