محمد الباز يشارك في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول تعديلات الدستور بالبرلمان

وصل منذ قليل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لمؤسسة الدستور، إلى مقر مجلس النواب للمشاركة في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية.



كما وصل كلا من الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، والإعلامي نشأت الديهي، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، والإعلامي أحمد موسى، والدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، والكاتب الصحفي حمدي رزق، والكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة دار الهلال.