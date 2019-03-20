مرشحة للرئاسة الأمريكية تتعهد بمقاضاة ترامب وطرده من البيت الأبيض

تعهدت السناتور الديموقراطي كامالا هاريس بـ "مقاضاة ترامب وشركاه" أثناء ترشيحها للرئاسة 2020، وفقا لصحيفة الاندبندنت.



واقترحت المدعي العام السابق في كاليفورنيا، أن قيامها برفع قضية من أجل طرد الرئيس ترامب من البيت الأبيض خلال الانتخابات القادمة، سوف تكون ميزة في الحملة الانتخابية.



وأضافت: "أعتقد أن الناخبين يريدون ذلك، إنهم يريدون أن يكون هناك شخص لديه القدرة المثبتة لرفع قضية ضد هذه الإدارة وهذا الرئيس".



يُنظر إلى سناتور كاليفورنيا باعتبارها منافسًا قويًا لترشيح الديمقراطيين في عام 2020، على الرغم من أن استطلاع سي إن إن الذي صدر يوم الثلاثاء وضعها في المركز الثالث خلف جو بايدن.



فيما صرحت ردا على سؤال حول هل تفضل بقاء السيد بايدن خارج السباق، أجابت: "أعتقد أن كل من يريد الجري يجب أن يركض، وحقا كلما زاد مرحا، لأننا لا نفتقر إلى الموهبة بين الديمقراطيين".