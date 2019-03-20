مقتل عنصر شديد الخطورة خلال مواجهات مع الشرطة في السحر والجمال

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة قاضية لأحد أخطر العناصر الإجرامية في منطقة السحر والجمال الإجرامية، وذلك من خلال مجموعات العمل المشكلة منطقة السحر والجمال بمعرفة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وبالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى.



أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر شديدة الخطورة عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد بقيام أحد أخطر العناصر الإجرامية وشهرته "طارق" بالإتجار في المواد المخدرة وبخاصة مخدر الهيروين، متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته لأسلحة وذخائر لاستخدامها فى مقاومة القوات حال استهدافه لضبطه للحيلولة دون ذلك.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وحال ضبطه بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات التى بادلته إطلاق النيران بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعه وعثر بحوزته على بندقية آلية و2 خزينة آلية، و40 طلقة من ذات العيار وكيلو جرام لمخدر الهيروين وميزان حساس وهاتف محمول، مبلغ مالى ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.



كما أسفرت جهود مجموعات العمل عن ضبط عنصرين آخرين شديدى الخطورة بمدينة العاشر من رمضان لاتجارهما فى المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين بلغت 180 جرامًا ومبالغ مالية من حصيلة البيع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.