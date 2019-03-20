القوى الوطنية برام الله تدعو إلى تصعيد شامل الجمعة المقبلة

أعلنت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية.



ودعت في بيان صحفي، إلى المشاركة في الوقفة التي دعت إليها وسط رام الله ظهر يوم غد الخميس بمناسبة الذكرى 51 لمعركة الكرامة الخالدة، وتأكيدا على حتمية النصر، كما دعت إلى اعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني شامل على نقاط الاحتكاك، والتماس، في: بيت ايل، وبلعين، ونعلين، وبيت سيرا، وجبل الريسان، والمغير، والدعوة لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه الجبناء، وتأكيدا على حق الشعب الفلسطيني في كفاحه الوطني حتى النصر والحرية.



وعم الإضراب الشامل، اليوم، محافظتي نابلس وسلفيت، حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية.



وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، وأُغلقت الجامعات، وبعض المدارس أبوابها، وكذلك المصارف، التزاما بالحداد الوطني في نابلس، فيما سيعم الاضراب محافظة سلفيت حتى الساعة السادسة مساء.



ونعت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس الشهداء الثلاثة، أحدهم ارتقى برصاص الاحتلال في قرية عبوين، والشهيدان رائد هاشم حمدان (21 عاما) وزيد عماد النوري (20 عاما)، اللذان أعدمتهما قوات الاحتلال عقب إطلاق النار على مركبة كانا يستقلانها عند مفرق الغاوي شرق مدينة نابلس.



وشددت اللجنة على أن الاحتلال ارتكب "مجزرة وحشية جبانة في جنح الظلام، وهي جريمة جديدة تؤكد ان هذا الاحتلال المجرم يجب مجابهته ومقاومته ويجب أن يدفع ثمن جرائمه".