مد أجل الحكم على المتهمين بـ"محاولة اغتيال السيسي" لـ24 إبريل

قررت المحكمة العسكرية المنعقده بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم على 292 متهمًا في القضية رقم 148 عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال السيسي"، لجلسة 24 إبريل المقبل.



وكانت قد قررت المحكمة بجلسة سابقة إحالة 8 متهمين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وهم: كمال علام، وجواد عطا الله،سليم، ونبيل حسين على، وأحمد حسن سليمان، ومحمد أحميد فريج، وطارق محمد شوقى، وأشرف سالم سليمان، وأسامه محمد عبد السميع.



كشفت التحقيقات أن التخطيط لرصد واغتيال رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أداءه مناسك العمرة في مكة المكرمة، حيث كان أحمد عبدالعال بيومي وباسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي، عاملين بفندق سويس أوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة.



واعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية الإرهابية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناءً على طلب سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ، حيث تولى رصد الرئيس السيسي المتهم باسم حسين محمد حسين، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه فى العام المقبل.



واعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه باقي أعضاء الخلية باستهدافه، كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرًا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي خططوا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة ميرفت زوجة أحمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.



وأما واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين" قام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي ابراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي واعضائها عصام محمد السيد علي العناني واسلام وسام احمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالامن المركزي واعترف الاخير بانضمامه لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية قائمة علي تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.