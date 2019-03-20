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الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:41 ص

بلاغ يطالب بإدراج منظمة "شارل مارتل" على قوائم الإرهاب

بلاغ يطالب بإدراج
عماد سليمان
dostor.org/2559273

تقدم المحامي عمرو عبدالسلام رئيس منظمة العفو العربية لحقوق الإنسان بمصر والمحامي أسامة زهران، ببلاغ لقاضي المحكمة الفرنسية ضد منظمة شارل مارتل اليمينية المتطرفة.

وطالبت الدعوة بإدراج منظمة شارل مارتل وأعضاءها على قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم المستخدمة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف قتل المهاجرين، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتوفير الحماية للمهاجرين المتواجدين داخل فرنسا وأوروبا وحماية مساجدهم وكنائسهم ومعابدهم.

وذكر المحاميان أن أعضاء المنظمة المتطرفة منذ تأسيسها عام 1975، وأعضاؤها ومواليها ينتهجون الفكر اليميني المتطرف، وتعمل لصالح الجنس الأبيض ومعاداة المهاجرين الأفارقة والعرب المتواجدين بأوروبا.

وأوضحا أن أعضاء هذه المنظمة غير الشرعية ارتكبوا العديد من الأعمال الإرهابية الموثقة تاريخيًا داخل الأراضي الفرنسية وخارجها ضد المهاجرين العرب، والتي أسفرت عن قتل الأبرياء، ونذكر منها على سبيل المثال بعض العمليات الإرهابية التي قامت بها في ديسمبر 1973، فجر أعضاء المنظمة الإرهابية مكاتب الخطوط الجوية الجزائرية بمرسيليا، وأسفر هذا الحادث الإرهابي عن مقتل 4 مواطنين جزائريين وجرح 20 اخرين، وفي أبريل 1975 القيام بعملية تفخيخ سيارة بفرنسا احتجاجا على زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر.

وتابع البلاغ أنه في نوفمبر 1977 خطفوا مواطنين جزائريين في باريس، وفي مايو 1980 تفجير رابطة الطلاب المسلمين بشمال أفريقيا، ومقتل ما لا يقل عن 88 شخصًا وإصابة آخرين بالنرويج معظمهم من المهاجرين، وغيرها من الأحداث الدموية.

وأشار البلاغ إلى أن نشاط أعضاء تلك المنظمة الإرهابية اليمينية المتطرفة التي تستهدف قتل الأبرياء المهاجرين داخل أوروبا يشكل تهديدا شديد الخطورة على الأمن القومي العالمي، وينذر بنشوب فتنة عظيمة واقتتال بين شعوب العالم، ويهدد التعايش السلمي بين أفراد المجتمع الدولي، ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، ويمثل ردة عظيمة لحقوق الإنسان، ويعود بنا إلى العصور الجاهلية التي تخلص منها العالم المتحضر.

بلاغ يطالب بإدراج منظمة "شارل مارتل" على قوائم الإرهاب
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