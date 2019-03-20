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حوادث
الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:39 ص

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم حشيش فى الفرافرة

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم
محمد علي مهدي
dostor.org/2559269

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدر الحشيش في مركز الفرافرة.

تلقى اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من المواد المخدر فى قريتين بمركز الفرافرة.

تبين قيام حملة أمنية بقيادة العميد جودت عبدالجبار، رئيس مباحث المديرية، أسفرت عن ضبط سائق 26 سنة ومقيم بقرية صبيح ومتهم فى قضيتى مخدرات وبحوزته 3 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، ومبلغ 540 جنيها، وهاتف محمول، وزميله 37 سنة ومقيم بنفس القرية، ومتهم في قضية مخدرات وسرقة، وبحوزته سيجارة محشوة بمخدر الحشيش، وسائق 34 سنة، ومقيم فى قرية أبوهريرة، وبحوزته 3 قطع من مخدر الحشيش.

كشفت محاضر الواقعة عن حيازة المتهم الأول للمخدرات بقصد الاتجار، والثاني والثالث بقصد التعاطى، وحرزت المواد المخدرة، وحرر المحضران برقم 283، 304 إداري مركز الفرافرة، وأحيلا للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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