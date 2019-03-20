ارتفاع عدد ضحايا إعصار إيداي في زيمبابوي إلى 300 قتيل

رجح مسئولون في زيمبابوي، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "إيداي" الاستوائي الذي ضرب البلاد منذ أيام إلى 300 قتيل.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أنه من المقرر أن يزور رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا في وقت لاحق اليوم منطقة "شيمانيماني" الأكثر تضررًا من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت البلاد والتي تقع على الحدود مع موزمبيق.



وكان وزير الدفاع في زيمبابوي أوباه موشنجوري قد أقر في وقت سابق بأن الحكومة فشلت في توقع حجم الإعصار "إيداي" الاستوائي الذي ضرب البلاد منذ أيام وتسبب في مقتل وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص.



وقال موشنجوري إن الحكومة لم تتوقع أن يكون الإعصار سيئًا للغاية، مشيرًا إلى أنها علمت بقدوم فيضانات وإعصار ولكنها لم تتحرك أو تفعل أي شيء تحسبًا لهذه الأحداث.



وفي الوقت نفسه، تسبب تدهور الوضع وسوء الأحوال الجوية والدمار الشديد في إعاقة جهود الإغاثة والإنقاذ التي تقوم بها الوكالات العسكرية والإنسانية في شرق زيمبابوي.



يشار إلى أن الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا قد أعلن في وقت سابق حالة كوارث، كما أنه عاد إلى بلاده مبكرا من زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة الأوضاع وجهود الإغاثة ومساعدة المتضررين في أعقاب هذا الإعصار القوي.