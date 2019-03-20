القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
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الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:33 ص

الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24 ألفًا و500 ميجاوات

الكهرباء: الحمل الأقصى
أ ش أ
dostor.org/2559255

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء، يبلغ 24 ألفًا و500 ميجاوات، مقابل ذات الحمل أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و600 ميجاوات، ولم يكن هناك تخفيف للأحمال.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

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