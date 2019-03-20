القاهرة : الأربعاء 20 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
عالم
الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:32 ص

طالبان تطلق سراح 58 من جنود الجيش الأفغانى

طالبان تطلق سراح
أ ش أ
dostor.org/2559251

أطلقت حركة طالبان سراح 58 جنديًا من الجيش الوطني الأفغاني في إقليم بادجيس الغربي، حيث كان قد تم أسرهم من قبل مسلحين إثر اشتباكات فى منطقة بالا مرغاب منذ أيام قليلة.

وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية، أن السلطات الأفغانية أكدت أمس الأول الإثنين، أسر طالبان 58 من القوات الحكومية خلال القتال الأخير فى منطقة شمال غرب البلاد على حدود تركمانستان.

وأبقت حركة طالبان، المنطقة الأفغانية المتنازع عليها فى إقليم بادجيس، تحت الضغط لأكثر من أسبوعين، مما أسفر عن مقتل العشرات من القوات الحكومية فيما ترددت أنباء عن قيام الحركة بأسر نحو 200 آخرين.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران

منذ 3 أيام

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)

منذ 3 أيام

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما

منذ 3 أيام

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان

منذ 6 أيام

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ

منذ اسبوع

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

الآن

رئيس "الشيوخ" بكازاخستان يؤدي اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد

البترول: تنفيذ 4 مشروعات للبتروكيماويات باستثمارات 1.5 مليار دولار

نيوزيلندا: بقاء 30 من جرحى الهجوم الإرهابي في المستشفى

الأمير هاري وميجان يقدمان العزاء في ضحايا هجوم نيوزيلندا

ads
الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات جديدة بالشركات

الصور الأولى من حادث مذبحة أوسيم

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

القنوات الناقلة لمبارة الزمالك والمقاولون اليوم

ألبومات الصور

انطلاق فعاليات "نعم مصر" بمطروح

بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" فى أسوان

"مياه الشرب" تجري استطلاعًا لبحث شكاوى أهالي الإسكندرية

محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"

رياضة

تدريبات تأهيلية لـ "فتحي" و"سليمان" على ملعب التتش

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للقمة أمام الزمالك

مدافع ريال مدريد يدخل مطامع يوقنتوس بعد السيتي واليونايتد وسان جيرمان

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات جديدة بالشركات

الصور الأولى من حادث مذبحة أوسيم

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم

القنوات الناقلة لمبارة الزمالك والمقاولون اليوم

كشكول

فتح باب تلقي طلبات الانتداب والنقل بين الادارات نهاية إبريل

ننشر القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة الزقازيق

محاضرة علمية لتصميم المباني الخضراء في المناهج الهندسية بالألمانية بالقاهرة

التعليم: تخصيص رابط إلكتروني لشكاوى وتظلمات المعلمين لسرعة متابعتها

التعليم العالى: إدراج 6 جامعات حكومية مصرية فى 13 تخصص علمى ضمن تصنيف QS

الأمصار

رصد طائرة استطلاع أمريكية قرب القواعد الروسية في سوريا

عبدالله بن زايد ورئيس الأرجنتين يبحثان تعزيز علاقات التعاون

رئيس مجلس الشيوخ يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لكازاخستان

في ذكرى ميلادها الـ122.. جوجل يحتفي بالشاعرة المصرية "جميلة العلايلي"

الشرطة تكشف لغز حادثة إغماء 48 عاملا في مزرعة بدبي

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

طبيب ينجب 48 طفلًا

امرأة تضع مولودها "سوبر مان" وزنه 4 كيلو جرام

وزير التعليم في غانا يحث مواطنيه على التحدث بالفرنسية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

الشباب الأمريكي أكثر اكتئابًا وعرضة للانتحار من الأجيال السابقة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎