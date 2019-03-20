مصير مدرب "بايرن ميونخ" يتصدر اهتمام الصحف الألمانية

اهتمت الصحف الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء بالمصير الغامض للمدير الفني الكرواتي "نيكو كوفاتش" مع فريق بايرن ميونيخ الألماني.



وحمل غلاف صحيفة (سبورت بيلد) عنوانا يقول "شكوك جديدة بشأن كوفاتش"، حيث أشارت إلى عودة المناقشات حول مدرب جديد للبايرن، بدلا من الكرواتي نيكو كوفاتش.



كما طرحت الصحيفة أيضا سؤالا حول الحارس الأول لمنتخب المانشافت جاء فيه "هل مازال نوير الخيار الأول؟"، وذلك حول خيار يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، بشأن حارس الفريق، وحيرته بين مانويل نوير حارس بايرن ميونخ ومارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.



واهتمت صحيفة (فيستفالين بوست) بأول مباراة لمنتخب ألمانيا في 2019، حينما يلتقي وديًا بصربيا، وذلك تحت عنوان "اختبار ضد صربيا".



أما صحيفة (أبيندتسايتونج) فأشارت إلى اقتراب إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة (ميونخ) الألمانية خلال أحد عامي 2021 أو 2022.