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عالم
الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:31 ص

إمام مسجد كرايست تشيرش: سنؤدى صلاة الجمعة المقبلة ولن نرضخ للإرهاب

الشيخ جمال فودة
الشيخ جمال فودة
أ ش أ
dostor.org/2559248

أعلن الشيخ جمال فودة إمام مسجد النور في نيوزيلندا أن شعائر صلاة الجمعة ستقام في المسجد بعد غد بعد مرور أسبوع على المذبحة المروعة التي ارتكبها إرهابي يميني متطرف استهدف فيها المسجد الواقع في مدينة كرايست تشيرش وراح ضحيتها 49 شخصًا.

وقال إمام مسجد النور - الذي نجا من الهجوم في تصريحات نقلتها صحيفة "هيرالد" النيوزيلندية اليوم الأربعاء - إن هذه الخطوة ستظهر للعالم أن المسلمين وكل النيوزيلنديين لن يرضخوا للإرهاب، مضيفا:"الغالبية، بما فيهم شخصي، قرروا أن يأتوا للصلاة، لن نضحي بها لإرضاء هؤلاء الذين هاجمونا".

وتابع قائلًا "نريد أن نبعث رسالة قوية بأنه لا يوجد شيء بإمكانه أن يحطمنا كنيوزيلنديين وكمسلمين بالأخص، وهذا يرسل أيضًا رسالة قوية للعالم بأن نيوزيلندا لا تزال أكثر المناطق الآمنة في العالم وستظل هكذا".

وفي الوقت ذاته، أكد ألابي لطيف ذكر الله،إمام مسجد لينوود، المسجد الثاني الذي تعرض للهجوم، أن جماعة المصلين التي يؤمها سيؤدون صلاة الجمعة بمسجد النور.

وأكدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن،أنه سيتم الصمت لمدة دقيقتين بعد غد الجمعة إجلالًا لضحايا الهجوم الإرهابي.

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