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الأربعاء 20/مارس/2019 - 11:30 ص

ضبط المتهمين الرئيسيين في قضية الهجرة غير الشرعية بالقليوبية

ضبط المتهمين الرئيسيين
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2559246

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط المتهمين الرئيسين في قضية الهجرة غير الشرعية للأجانب بمدينة طوخ، التي يديرها تشكيل عصابي يقوم باتخاذ قرية العمار مكان لتجميع أجانب من جنسيات مختلفة مقابل 3 آلاف دولار لكل فرد بدعوى تسفيرهم غير شرعيا لإحدى الدول الأوروبية.

كشف العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، عن ورد بلاغا من "ع ع" 38 عاما عامل "يمني الجنسية" و"حمود ا ص" 27 عام عامل "يمني الجنسية" و"ليم ا م" 33 عاما عامل "سوداني الجنسية" بتضررهم من قيام "هاني م م، محمد س ع " تم ضبطهما في وقت سابق، وآخرين تم ملاحقتهم أمنيا وضبطهم اليوم وهم: "محمد م م" 26 عاما عامل وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش، 5 طلقات من ذات العيار "عبد الرحمن. م. ع" 25 عاما عامل وبحوزته سلاح ناري طبنجة عيار 9 ملليمتر "محمود. س. ع" 26 عاما "أحمد ع م" 28 عاما عامل ومقيم ذات الناحية، "علاء ع ع" 29 عاما بالنصب على الأجانب واحتجازهم لديهم بقرية العمار بقدرتهم على تسفيرهم إلى خارج البلاد لإحدى الدول الأوربية وأنهم مقيمين طرفهم منذ فترة لحين تدبير وسيلة للسفر وتحصلوا على مبالغ مالية تقدر بحوالي 3 آلاف دولار لكل واحد منهم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عن التحريات والضبط أقروا باشتراكهم والمتهمين المضبوطين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فيما بينهم في النصب على الوافدين إلى البلاد من الجنسيات المختلفة بإدعاء تهريبهم للدول الأوربية نظير مبالغ مالية والسلاح المضبوط لممارسة نشاطهم الإجرامي.

تحرر عن ذلك محضرا ملحقا بالمحضرالأصلي رقم 2696 إداري مركز طوخ وتولت النيابة التحقيق.

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